المرشد الإيراني: يجب أن ندفع العدو لليأس عبر الصمود والانسجام

الراعي: نصلي من أجل وطننا لبنان كي يبقى أرض لقاء ورسالة حرية ومساحة رجاء لكل أبنائه ونصلي من أجل المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية ويقودهم الضمير إلى ما فيه خير الإنسان والوطن

