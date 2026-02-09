قاسم: منعوا إعادة الاعمار بحجة أن المطلوب إنجاز حصرية السلاح أولا لكن في الحقيقة منع إعادة الإعمار هو من أجل إيجاد شرخ بين المقاومة وبين أهلها

