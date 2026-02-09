قاسم: دخول قوة إسرائلية راجلة إلى بلدة الهبارية لاختطاف قيادي في الجماعة الإسلامية يمثل سلباً لأمن لبنان وسيادته

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على جسر انطلياس باتجاه الدورة والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

قاسم: منعوا إعادة الاعمار بحجة أن المطلوب إنجاز حصرية السلاح أولا لكن في الحقيقة منع إعادة الإعمار هو من أجل إيجاد شرخ بين المقاومة وبين أهلها