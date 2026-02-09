"المركزيّة": إشكال بين الجيش اللبنانيّ ومتظاهرين قرب مصرف لبنان في طرابلس

التالي

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ "عشرين 30": هناك تراجع في التوريث السياسي إذ إنّ 16 نائبًا في البرلمان الحالي وصلوا عبر الوراثة السياسية مقابل 22 نائبًا في الدورة السابقة