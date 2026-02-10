القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو سيبحث في واشنطن طرح قضية الصواريخ الباليستية على طاولة المفاوضات مع إيران

التالي

رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين للـLBCI: نحو 600 مبنى في المدينة يحتاج إلى ترميم وتدعيم منذ عام 2006 و105 مبانٍ بحاجة الى اخلاء والابنية التي سقطت غير مسجّلة ضمن هذه الإحصاءات ما يستدعي إجراء مسح شامل