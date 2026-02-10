رئيس بلدية طرابلس: نرى أنّ الدولة تعود إلى طرابلس بجدّية في خطّتها، واليوم سنباشر تنفيذ هذه الخطة حيث نقوم بالكشف على المباني التي تحتاج إلى تدخّل فوري ونطالب بإجراء مسح شامل لجميع بنايات طرابلس

