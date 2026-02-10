الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

CMA CGM و Stonepeak تعلنان عن إنشاء مشروع مشترك عالمي للموانئ UNITED PORTS LLC

أخبار لبنان
2026-02-10 | 03:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
CMA CGM و Stonepeak تعلنان عن إنشاء مشروع مشترك عالمي للموانئ UNITED PORTS LLC
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
CMA CGM و Stonepeak تعلنان عن إنشاء مشروع مشترك عالمي للموانئ UNITED PORTS LLC

أعلنت مجموعة CMA CGM، الرائدة عالميًا في الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، وشركة Stonepeak، وهي شركة استثمار بديل عالمية رائدة متخصصة في البنية التحتية والأصول الحقيقية، عن توقيع اتفاق لإطلاق UNITED PORTS LLC، وهو مشروع مشترك خاضع للقانون الأميركي يهدف إلى الاستحواذ على 10 من أهم محطات الموانئ التي تشغّلها CMA CGM حول العالم. ويحظى المشروع باستثمار بقيمة 2.4 مليار دولار أميركي من  Stonepeak مقابل حصة أقلية تبلغ %25.

وقال رودولف سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM: "يمثّل إنشاء United Ports LLC، مشروعنا المشترك مع Stonepeak، محطة مفصلية في تطوير أنشطتنا المينائية في الولايات المتحدة وعلى المستوى العالمي. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تساهم CMA  CGM بعشر محطات موانئ تشغّلها في ستة بلدان، من بينها FMS في لوس أنجلوس، و Port Liberty في نيويورك، وسانتوس في البرازيل، و Nhava Sheva في الهند. ومن خلال التعاون مع شريك يتمتّع بخبرة راسخة في البنى التحتية، نعزّز قدرتنا على الاستثمار في محطاتنا، وتأمين الوصول إلى منصات موانئ استراتيجية، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة لعملائنا".

من جانبه، قال جيمس وايبر، المدير العام الأول ورئيس قطاع الملكية الخاصة في الولايات المتحدة ورئيس قطاع النقل واللوجستيات في:  Stonepeak "تلعب محطات الحاويات دورًا أساسيًا في التجارة العالمية، والبنى التحتية الخاصة بها هي من بين أكثرهم صعوبة من حيث الاستبدال أو إعادة الإنتاج. ويمثل هذا المشروع المشترك فرصة فريدة للاستثمار في محفظة عالية الجودة من المحطات المينائية ذات المواقع الاستراتيجية، إلى جانب واحدة من أكبر وأكثر مجموعات النقل البحري واللوجستيات احترامًا على مستوى العالم. ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع فريق خبراء CMA CGM لدعم هذه البنية التحتية الاستراتيجية".

مشروع مشترك عالمي يضم 10 من أبرز الموانئ التي تشغّلها CMA CGM

تشمل الصفقة عشرة أصول رئيسية: Fenix Marine Services في لوس أنجلوس (الولايات المتحدة)، ومحطات Port Liberty في نيويورك وبايون (الولايات المتحدة)، ومحطة سانتوس (البرازيل)، ومحطات CSP فالنسيا وCSP بلباو(إسبانيا)، ومحطة Guadalquivir البحرية(إسبانيا)، ومحطة TTI Algeciras  (إسبانيا)، ومحطة Nhava Sheva Freeport (الهند)، ومحطة CMA CGM في كاوشيونغ (تايوان)، إضافة إلى Gemalink في كاي مِب (فيتنام).

استثمار استراتيجي يضمن ضخ استثمارات فورية لتطوير البنى التحتية المينائية

ستمتلك CMA CGM و  Stonepeak نسبة 75% و25% على التوالي من رأسمال UNITED PORTS LLC، مع احتفاظ CMA CGM بالسيطرة التشغيلية الكاملة على الجهة الجديدة. وسيُعاد استثمار مبلغ 2.4 مليار دولار الناتج عن الصفقة من قبل CMA CGM لتسريع نمو أنشطتها الأساسية وتطوير قدرات سلسلة التوريد، بما يخدم حلول نقل ولوجستيات من الجيل الجديد بحرًا وبرًا وجوًا.

شراكة طويلة الأمد لدعم نمو محفظة عالمية رائدة من محطات الموانئ 

يشكّل هذا الإعلان أيضًا بداية علاقة طويلة الأمد بين CMA CGM وStonepeak، تتضمن إمكانية تطوير مشاريع محطات موانئ جديدة في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. وفي إطار الصفقة، سيكون بإمكان Stonepeak توفير تمويل إضافي يصل إلى 3.6 مليارات دولار أميركي لمشاريع مشتركة مستقبلية.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

Stonepeak

تعلنان

إنشاء

مشروع

مشترك

عالمي

للموانئ

UNITED

PORTS

LBCI التالي
بعد قرار إخلاء 114 مبنى… صرخات من الشوارع الطرابلسية
قوى الأمن: كشف عصابة سرقة منازل في اللبوة وتوقيف أفرادها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-06

الوكالة الرسمية: مجلس الوزراء العماني يقر إنشاء مركز مالي عالمي

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-13

لجنة تكنولوجيا المعلومات أقرت مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا معدلا

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-19

شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-26

في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:44

المفتي قباني: فاجعة طرابلس نتيجة الإهمال المستمر والدولة مسؤولة عن حماية المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
07:42

أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين

LBCI
أخبار لبنان
07:38

اجتماع في النبطية لحماية الأمن الغذائي والاجتماعي وضبط الاسعار لأبناء المحافظة

LBCI
أخبار لبنان
07:26

"سيدة الجبل": استعادة القرار الوطني يشكل بداية الحلول التنموية والإنمائية والإصلاحية على مساحة لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:42

أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين

LBCI
آخر الأخبار
03:32

رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين للـLBCI: نحو 600 مبنى في المدينة يحتاج إلى ترميم وتدعيم منذ عام 2006 و105 مبانٍ بحاجة الى اخلاء والابنية التي سقطت غير مسجّلة ضمن هذه الإحصاءات ما يستدعي إجراء مسح شامل

LBCI
فنّ
2026-02-05

تسجيلات لم تنشر من قبل... وثائقي جديد عن مايكل جاكسون يكشف نظرته للأطفال: "يريدون فقط لمسي"

LBCI
خبر عاجل
2025-09-20

مصادر للـLBCI ردًا على سؤال حول كلام الامين العام لحزب الله بخصوص السعودية: المملكة حريصة على استقرار لبنان وازدهاره وهي تتعامل معه من منطلق دولة إلى دولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:30

ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح

LBCI
أخبار لبنان
04:19

بعد قرار إخلاء 114 مبنى… صرخات من الشوارع الطرابلسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:34

مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

مار مارون بين البروتوكول والرموز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:37

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:23

القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة

LBCI
أمن وقضاء
11:02

تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:12

من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب

LBCI
أخبار لبنان
10:20

حزب الله: تطور العدوان ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت

LBCI
خبر عاجل
05:46

الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026

LBCI
أخبار لبنان
00:33

وزير المالية يحدّد آليات الإعفاءات الضريبية للمتضرّرين من الاعتداءات الإسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
09:53

قاسم: لا احد "يلعب" بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More