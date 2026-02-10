الأخبار
CMA CGM و Stonepeak تعلنان عن إنشاء مشروع مشترك عالمي للموانئ UNITED PORTS LLC
أخبار لبنان
2026-02-10 | 03:57
مشاهدات عالية
CMA CGM و Stonepeak تعلنان عن إنشاء مشروع مشترك عالمي للموانئ UNITED PORTS LLC
أعلنت مجموعة CMA CGM، الرائدة عالميًا في الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، وشركة Stonepeak، وهي شركة استثمار بديل عالمية رائدة متخصصة في البنية التحتية والأصول الحقيقية، عن توقيع اتفاق لإطلاق UNITED PORTS LLC، وهو مشروع مشترك خاضع للقانون الأميركي يهدف إلى الاستحواذ على 10 من أهم محطات الموانئ التي تشغّلها CMA CGM حول العالم. ويحظى المشروع باستثمار بقيمة 2.4 مليار دولار أميركي من Stonepeak مقابل حصة أقلية تبلغ %25.
وقال رودولف سعادة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM: "يمثّل إنشاء United Ports LLC، مشروعنا المشترك مع Stonepeak، محطة مفصلية في تطوير أنشطتنا المينائية في الولايات المتحدة وعلى المستوى العالمي. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تساهم CMA CGM بعشر محطات موانئ تشغّلها في ستة بلدان، من بينها FMS في لوس أنجلوس، و Port Liberty في نيويورك، وسانتوس في البرازيل، و Nhava Sheva في الهند. ومن خلال التعاون مع شريك يتمتّع بخبرة راسخة في البنى التحتية، نعزّز قدرتنا على الاستثمار في محطاتنا، وتأمين الوصول إلى منصات موانئ استراتيجية، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة لعملائنا".
من جانبه، قال جيمس وايبر، المدير العام الأول ورئيس قطاع الملكية الخاصة في الولايات المتحدة ورئيس قطاع النقل واللوجستيات في: Stonepeak "تلعب محطات الحاويات دورًا أساسيًا في التجارة العالمية، والبنى التحتية الخاصة بها هي من بين أكثرهم صعوبة من حيث الاستبدال أو إعادة الإنتاج. ويمثل هذا المشروع المشترك فرصة فريدة للاستثمار في محفظة عالية الجودة من المحطات المينائية ذات المواقع الاستراتيجية، إلى جانب واحدة من أكبر وأكثر مجموعات النقل البحري واللوجستيات احترامًا على مستوى العالم. ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع فريق خبراء CMA CGM لدعم هذه البنية التحتية الاستراتيجية".
مشروع مشترك عالمي يضم 10 من أبرز الموانئ التي تشغّلها CMA CGM
تشمل الصفقة عشرة أصول رئيسية: Fenix Marine Services في لوس أنجلوس (الولايات المتحدة)، ومحطات Port Liberty في نيويورك وبايون (الولايات المتحدة)، ومحطة سانتوس (البرازيل)، ومحطات CSP فالنسيا وCSP بلباو(إسبانيا)، ومحطة Guadalquivir البحرية(إسبانيا)، ومحطة TTI Algeciras (إسبانيا)، ومحطة Nhava Sheva Freeport (الهند)، ومحطة CMA CGM في كاوشيونغ (تايوان)، إضافة إلى Gemalink في كاي مِب (فيتنام).
استثمار استراتيجي يضمن ضخ استثمارات فورية لتطوير البنى التحتية المينائية
ستمتلك CMA CGM و Stonepeak نسبة 75% و25% على التوالي من رأسمال UNITED PORTS LLC، مع احتفاظ CMA CGM بالسيطرة التشغيلية الكاملة على الجهة الجديدة. وسيُعاد استثمار مبلغ 2.4 مليار دولار الناتج عن الصفقة من قبل CMA CGM لتسريع نمو أنشطتها الأساسية وتطوير قدرات سلسلة التوريد، بما يخدم حلول نقل ولوجستيات من الجيل الجديد بحرًا وبرًا وجوًا.
شراكة طويلة الأمد لدعم نمو محفظة عالمية رائدة من محطات الموانئ
يشكّل هذا الإعلان أيضًا بداية علاقة طويلة الأمد بين CMA CGM وStonepeak، تتضمن إمكانية تطوير مشاريع محطات موانئ جديدة في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. وفي إطار الصفقة، سيكون بإمكان Stonepeak توفير تمويل إضافي يصل إلى 3.6 مليارات دولار أميركي لمشاريع مشتركة مستقبلية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
Stonepeak
تعلنان
إنشاء
مشروع
مشترك
عالمي
للموانئ
UNITED
PORTS
التالي
بعد قرار إخلاء 114 مبنى… صرخات من الشوارع الطرابلسية
قوى الأمن: كشف عصابة سرقة منازل في اللبوة وتوقيف أفرادها
السابق
