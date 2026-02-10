رويترز: هيئة مراقبة الاتصالات الروسية تعلن أنها ستستمر في فرض إجراءات لتقييد تطبيق تيليغرام لأنه لا يزال ينتهك القانون الروسي

التالي

الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: كلّ ما له علاقة بفلسطين له علاقة بلبنان ومقاومتنا هي جهاد في سبيل الله ودفع للعدوان وحماية للأرض والعرض وللعزة والكرامة وهي مشروعة وشرعية من الله