الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: كلّ ما له علاقة بفلسطين له علاقة بلبنان ومقاومتنا هي جهاد في سبيل الله ودفع للعدوان وحماية للأرض والعرض وللعزة والكرامة وهي مشروعة وشرعية من الله

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك