قاسم: ما مر على المقاومة تنهار أمامه الجبال وتهتز أمامه الهمم لكننا بقينا وصمدنا واستمرينا

التحكم المروري: تصادم بين ٣ مركبات محلة جسر النملية تسبب بازدحام مروري وتمت المعالجة من قبل مفرزة سير زحلة والأضرار مادية

الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل تدار من قبل الإدارة الأميركية وتفقد حضورها وإدارتها الذاتية وأميركا أضعف من أي وقت مضى وهي تراكم عداءَ الدول والشعوب وفقدان النموذج وسط مشاكل داخلية