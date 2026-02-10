الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل تدار من قبل الإدارة الأميركية وتفقد حضورها وإدارتها الذاتية وأميركا أضعف من أي وقت مضى وهي تراكم عداءَ الدول والشعوب وفقدان النموذج وسط مشاكل داخلية

قاسم: ما مر على المقاومة تنهار أمامه الجبال وتهتز أمامه الهمم لكننا بقينا وصمدنا واستمرينا

قاسم: التجريد من السلاح يأتي لصالح إسرائيل وأميركا وليس لصالح الدولة التي يجب أن ترى كيف تكون المقاومة إلى جانبها وكيف ستستفيد من قدراتها