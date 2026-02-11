التالي

النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": ما علاقتنا بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية؟ بالطبع المنطقة كلها ستتأثر لكن لا يجب انتظار القرار الخارجي فالزمن يمر على لبنان ويجب إجراء الإصلاحات التي لا علاقة للخارج بها