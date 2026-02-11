النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": الانفصال بين التيار وحزب الله حصل بـ7 تشرين الأول 2023

النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": الانفصال بين التيار وحزب الله حصل بـ7 تشرين الأول 2023

النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": كلنا تأملنا بالحكومة لأنها أتت في ظل ظروف استثنائية والنتيجة اليوم أننا لم نلمس أي تغيير