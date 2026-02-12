نتنياهو: أكدت للرئيس ترامب أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل صواريخها الباليستية ووكلاءها في المنطقة

التالي

نتنياهو: عبرت عن شكوك عامة بشأن مدى جودة أي اتفاق مع إيران والأمر لا يقتصر على الملف النووي فقط بل يشمل أيضاً الصواريخ الباليستية والجماعات المتحالفة مع إيران