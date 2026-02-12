نتنياهو: عبرت عن شكوك عامة بشأن مدى جودة أي اتفاق مع إيران والأمر لا يقتصر على الملف النووي فقط بل يشمل أيضاً الصواريخ الباليستية والجماعات المتحالفة مع إيران

بخاري يبحث مع وفد من صندوق النقد إجراءات الحكومة لمعالجة أوضاع المصارف وقانون الانتظام المالي

بخاري يبحث مع وفد من صندوق النقد إجراءات الحكومة لمعالجة أوضاع المصارف وقانون الانتظام المالي

نتنياهو: أكدت للرئيس ترامب أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل صواريخها الباليستية ووكلاءها في المنطقة