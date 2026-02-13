منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى للـLBCI: من سابع المستحيلات ان نكون حلفاء لحزب الله

التالي

منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى للـLBCI: تجربتنا مع التيار الوطني الحر اكثر من سيئة ورأينا انقلابه على التسوية الرئاسية ولن نُلدغ من الجحر مرتين