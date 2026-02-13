منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى للـLBCI: تجربتنا مع التيار الوطني الحر اكثر من سيئة ورأينا انقلابه على التسوية الرئاسية ولن نُلدغ من الجحر مرتين

التالي

منسّق عام الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى للـLBCI: جمعنا تاريخ مع القوات ونحن ننظر الى المستقبل ولن ننكش دفاتر الماضي وقمنا بمراجعة وبالسياسة نلتقي مع كل من يُغلّب مصلحة لبنان وعروبته كما تربطنا بالحزب الاشتراكي علاقة تاريخية