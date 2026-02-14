وزارة الخارجية الأميركية: اجتماع الوزير ماركو روبيو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس كان "إيجابيا وبناء"

شيخ العقل في ذكرى تحرير الشحار الغربي: المناسبة هي مناسبة التحرير ومناسبة المصالحة ومناسبة استعادة الأرض والقرار وحقيقتنا أننا أهل سلام ولا نرغب بالحرب لمجرد الحرب ولا بالقتال لأجل القتال بل دفاعا عن الأرض وتعلّقا بالأرض والمقدسات

