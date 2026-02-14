الأخبار
بسبب خلافات بشأن غزة... سحب أعمال من مهرجان برلين السينمائي الدولي

فنّ
2026-02-14 | 05:30
بسبب خلافات بشأن غزة... سحب أعمال من مهرجان برلين السينمائي الدولي
بسبب خلافات بشأن غزة... سحب أعمال من مهرجان برلين السينمائي الدولي

أعلنت الكاتبة الهندية الحائزة جوائز أدبية عدة أرونداتي روي، يوم الجمعة، انسحابها من مهرجان برلين السينمائي الدولي، اعتراضاً على تصريحات رئيس لجنة التحكيم فيم فيندرز، الذي اعتبر أنّ السينما ينبغي أن "تنأى بنفسها عن السياسة" لدى سؤاله عن الوضع في غزة.

وعبّرت روي في بيان عن استيائها الشديد، مؤكدة أنها شعرت بـ"الصدمة والنفور" من ردود فيندرز وبعض أعضاء لجنة التحكيم خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد الخميس، عندما طُرح عليهم سؤال بشأن القطاع الفلسطيني.

وأُعلنت روي التي فازت روايتها "ذي غود أوف سمال ثينغز" بجائزة بوكر عام 1997، ضيفة في المهرجان لتقديم نسخة مرممة من فيلم "إن ويتش آني غيفز إت ذوز وانز" لعام 1989 الذي أدت دور البطولة فيه وكتبت السيناريو الخاص به.

لكنها قالت إن التصريحات "غير المعقولة" التي أدلى بها فيندرز وأعضاء آخرون في لجنة التحكيم دفعتها إلى إعادة النظر في الأمر "مع أسف عميق".

فعندما سُئل فيندرز عن دعم ألمانيا لإسرائيل في مؤتمر صحافي الخميس قال "يجب أن نبقى بعيدين عن السياسة"، واصفا صناع الأفلام بأنهم "الثقل الموازن للسياسة".

وقالت المنتجة البولندية إيفا بوشتشينسكا، وهي عضو في لجنة التحكيم "من غير العدل بعض الشيء" التوقع من هيئة المحلفين اتخاذ موقف مباشر بشأن هذه القضية.

وقالت روي في بيانها إن "سماعهم يقولون إن الفن لا ينبغي أن يكون سياسيا أمر مستغرب".

وتابعت "ما حدث في غزة، وما زال يحدث هناك، هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني ترتكبها دولة إسرائيل إذا لم يستطع أعظم المخرجين والفنانين في عصرنا أن يقفوا ويقولوا ذلك، فليعلموا أن التاريخ سيحاسبهم".

وتُعد روي من أشهر المؤلفين الأحياء في الهند، وهي منتقدة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كما أنها داعمة قوية للقضية الفلسطينية.

كما أكد مهرجان برلين السينمائي الدولي سحب نسختين مرممتين من فيلمي "أغنية توحة الحزينة" للمخرجة المصرية الراحلة عطيات الأبنودي و"انتزاع الكهرمان" للمخرج السوداني الراحل حسين شريف.

وأوضح "سيماتيك - مركز الفيلم البديل" في القاهرة، و"عائلتا" المخرجَين في بيان مشترك على فيسبوك، أن هذا القرار "جاء استجابة للدعوة التي وجهتها مؤسسة الفيلم الفلسطيني لصناع السينما بمقاطعة المهرجان".

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المهرجان جدلا بسبب حرب غزة.

فعام 2024، ذهبت جائزة الفيلم الوثائقي للمهرجان إلى فيلم "لا أرض أخرى" الذي يتناول تهجير إسرائيل المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وانتقد مسؤولون حكوميون ألمان تصريحات "أحادية الجانب" حول غزة أدلى بها مخرجو ذلك الفيلم وآخرون في احتفال توزيع الجوائز في ذلك العام.

وكالة فرانس برس

