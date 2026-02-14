الرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: تيار المستقبل يرى السياسة وفاء ودفاعا عن كرامة البلد عن سيادة الـ 10452 كيلومتر مربع وعن حقوق الناس كل الناس في كل بيت في الشمال والبقاع والجنوب والجبل وكل حي في بيروت والضواحي

