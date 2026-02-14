الرئيس سعد الحريري: نحن لا ننكسر لأن مشروعنا مشروع رفيق الحريري رؤية وايمان بأن لبنان ينهض مهما وقع ومشروعنا يبقى طالما انتم باقو

الرئيس سعد الحريري: نحن لا نشتري مواقف ولا مناصب لا بسوق السياسة ولا بسوق الحديد

الرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: تيار المستقبل يرى السياسة وفاء ودفاعا عن كرامة البلد عن سيادة الـ 10452 كيلومتر مربع وعن حقوق الناس كل الناس في كل بيت في الشمال والبقاع والجنوب والجبل وكل حي في بيروت والضواحي