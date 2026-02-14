اكثر من غارة اسرائيلية على تلال اقليم التفاح وأخرى على أطراف حومين الفوقا وغارة على وادي برغز- حاصبيا

غارات جديدة على تلال الريحان في قضاء جزين

غارات جديدة على تلال الريحان في قضاء جزين

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد استقبل مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال في سياق اللقاءات التي تم التوافق على مواصلتها