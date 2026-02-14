غارات جديدة على تلال الريحان في قضاء جزين

التالي

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: قوى حرس الحدود صادرت شحنة من المخدرات بلغت 135 كغ وأكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف بعد اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق