الرئيس عون في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني: نحن اليوم نصر معك على السلام المطلق ونرفض أي شروط له إلا الحق والخير ولم نعد قادرين على تحمل نزاعات وأعباء أي كان

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك