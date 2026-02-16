الرئيس عون في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني: لا نريد إلا مصلحة شعبنا وأهلنا وازدهار وطننا وحياة أبنائنا

الرئيس عون في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني: نتعلم من تاريخكم أن أقسى الدمار وأفظع نتائجِ الحروب يمكن أن تمحوها الإرادة الوطنية الحرة الموحَّدة والموحِّدة بإعادة بناء ما تهدم

الرئيس عون في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني: نتعلم من تاريخكم أن أقسى الدمار وأفظع نتائجِ الحروب يمكن أن تمحوها الإرادة الوطنية الحرة الموحَّدة والموحِّدة بإعادة بناء ما تهدم

الرئيس عون في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني: نحن اليوم نصر معك على السلام المطلق ونرفض أي شروط له إلا الحق والخير ولم نعد قادرين على تحمل نزاعات وأعباء أي كان