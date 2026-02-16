قاسم: لا نريد مساعدة العالم وبامكاننا النهوض ببلدنا بحسب امكاناتنا وسنجد من له مصلحة معنا من الدول ونتفق معه وما هذه المساعدة التي تجعل بلدنا لقمة سائغة في فم اسرائيل؟

قاسم: لا نريد الحرب ولا نسعى اليها ولكننا لن نستسلم وجاهزون للدفاع

قاسم: لا تستهينوا بما يفعله الاحتلال في غزة اليوم ولا بضم الضفة الغربية وأميركا شريك كامل في هذه العمليات