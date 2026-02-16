قاسم: لا نريد الحرب ولا نسعى اليها ولكننا لن نستسلم وجاهزون للدفاع

الرئيس سعد الحريري استقبل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والنواب إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا وآلان عون في حضور نائبة رئيس تيار المستقبل بهية الحريري والمستشارين غطاس خوري وهاني حمود وعرض معهم الأوضاع العامة

الرئيس سعد الحريري استقبل نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والنواب إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا وآلان عون في حضور نائبة رئيس تيار المستقبل بهية الحريري والمستشارين غطاس خوري وهاني حمود وعرض معهم الأوضاع العامة

قاسم: لا نريد مساعدة العالم وبامكاننا النهوض ببلدنا بحسب امكاناتنا وسنجد من له مصلحة معنا من الدول ونتفق معه وما هذه المساعدة التي تجعل بلدنا لقمة سائغة في فم اسرائيل؟