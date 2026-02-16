التالي

فارس سعيد لـ"عشرين 30": أشعر أن المسيحيين بعد ظهور الراديكالية الإسلامية في المنطقة يتجهون نحو راديكالية مسيحية بدافع الخوف وأنا لست مع هذه الراديكالية