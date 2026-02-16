التالي

روني شطح لـ"عشرين 30": أعتقد أن المواقف التي اتخذها محمد شطح كانت خطيرة وكان يحاول إيجاد حلول طويلة الأمد تفيد لبنان وأعتقد أن طريقة تفكيره الاستراتيجية غائبة عن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ولا أحد يجازف اليوم