مروان حمادة لـ"عشرين 30": أول مرة أصوّت لرئيس جمهورية كانت للرئيس جوزاف عون لكن خاب أملي في الحكومة بين القرارين الأول والثاني لحصر السلاح وعلى المرحلة الثانية أن تطبَّق للوصول إلى وحدة لبنان وإلّا ستُكمل إسرائيل خطتها بإلغاء الجنوب