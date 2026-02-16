التالي

روني شطح لـ"عشرين 30": كل المعطيات تشير إلى أن نحو 700 طن تركت في مخزن وبسبب الإهمال على مر الوقت حصل انفجار المرفأ لكن الواقع أن التحقيق تعطّل بسبب وفيق صفا ولا يمكن منح حزب الله عفوا عمّا حصل للبنان في الفترة الماضية