روني شطح لـ"عشرين 30": 17 تشرين وجدت بعض الثقل السياسي وهناك نواب شقوا طريقهم الى الحياة السياسية ولكن لا أعتقد أن فرصهم مرتفعة الان وذلك لأنهم تجنبوا المسألة التي هي حزب الله

مروان حمادة لـ"عشرين 30": أول مرة أصوّت لرئيس جمهورية كانت للرئيس جوزاف عون لكن خاب أملي في الحكومة بين القرارين الأول والثاني لحصر السلاح وعلى المرحلة الثانية أن تطبَّق للوصول إلى وحدة لبنان وإلّا ستُكمل إسرائيل خطتها بإلغاء الجنوب