إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و8 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

الوزير مرقص للـ LBCI: إقترحت تأجيل البت بالزيادة على الرواتب حتى يوم الخميس على أن يعود الوزراء بأفكار عن مطارح ضريبية ذكية بدل فرض ضريبة على البنزين وزيادة ضريبة الـ TVA

