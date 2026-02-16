الوزير مرقص للـ LBCI: إقترحت تأجيل البت بالزيادة على الرواتب حتى يوم الخميس على أن يعود الوزراء بأفكار عن مطارح ضريبية ذكية بدل فرض ضريبة على البنزين وزيادة ضريبة الـ TVA

