سلام: باشرنا بدراسة خطط إسكانية لإعادة إعمار المباني التي تحتاج إلى هدم

امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـ LBCI: علينا الاصلاح في النظام الضريبي حيث يدفع كل شخص بحسب مدخوله

سلام من مرفأ طرابلس: مراكز الإيواء مؤقتة فقط والناس ستعود إلى بيوتها وقد بدأ بعض المتضرّرين بالاستفادة من بدل الإيواء أو الإقامة لدى أقاربهم والخيار يعود لهم