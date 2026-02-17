الأخبار
امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـ LBCI: علينا الاصلاح في النظام الضريبي حيث يدفع كل شخص بحسب مدخوله
آخر الأخبار
2026-02-17 | 04:04
مشاهدات عالية
0
min
امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـ LBCI: علينا الاصلاح في النظام الضريبي حيث يدفع كل شخص بحسب مدخوله
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـ LBCI: علينا اتخاذ خطوات تنفيذية في موضوع الجباية فيجب اعادة هيكلة الادارة واصلاح النظام الضريبي وتحديد ضريبة تصاعدية موحدة وضريبة على الثروة وضبط ابواب التهريب
سلام: باشرنا بدراسة خطط إسكانية لإعادة إعمار المباني التي تحتاج إلى هدم
آخر الأخبار
آخر الأخبار
07:17
الرئيس جوزاف عون استقبل النائب السابق فارس سعيد وعرض معه الأوضاع العامة
آخر الأخبار
07:17
الرئيس جوزاف عون استقبل النائب السابق فارس سعيد وعرض معه الأوضاع العامة
0
أخبار لبنان
07:02
طليس دعا لاجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
أخبار لبنان
07:02
طليس دعا لاجتماع طارئ لاتحادات ونقابات النقل البري الخميس لمناقشة قرار الحكومة الأخير
0
أخبار لبنان
07:00
الرئيس الحريري استكمل لقاءاته في بيت الوسط
أخبار لبنان
07:00
الرئيس الحريري استكمل لقاءاته في بيت الوسط
0
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
آخر الأخبار
07:17
الرئيس جوزاف عون استقبل النائب السابق فارس سعيد وعرض معه الأوضاع العامة
آخر الأخبار
07:17
الرئيس جوزاف عون استقبل النائب السابق فارس سعيد وعرض معه الأوضاع العامة
0
آخر الأخبار
06:46
وكالة إيرانية: أجزاء من مضيق هرمز ستغلق لبضع ساعات بسبب "إجراءات أمنية" تتعلق بسلامة الملاحة البحرية مع إجراء الحرس الثوري مناورات بحرية في المضيق
آخر الأخبار
06:46
وكالة إيرانية: أجزاء من مضيق هرمز ستغلق لبضع ساعات بسبب "إجراءات أمنية" تتعلق بسلامة الملاحة البحرية مع إجراء الحرس الثوري مناورات بحرية في المضيق
0
آخر الأخبار
06:40
جابر: لولا الضرورة لم نلجأ لهذه الزيادة
آخر الأخبار
06:40
جابر: لولا الضرورة لم نلجأ لهذه الزيادة
0
آخر الأخبار
06:37
جابر: لم نزد على الديزل ولا على الغاز والبنزين سعره سابقًا كان حوالى 1.800.000 ليرة
آخر الأخبار
06:37
جابر: لم نزد على الديزل ولا على الغاز والبنزين سعره سابقًا كان حوالى 1.800.000 ليرة
آخر الأخبار
05:59
الرئيس عون استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري والرئيس التنفيذي لشركة MultiLane فادي ضو واطّلع منهما على المشاريع الاستثمارية في مجال الهندسة البصرية والكهربائية القائمة في لبنان وعلى ما يقوم به ضو لتطوير لبنان ليصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المتقدم
آخر الأخبار
05:59
الرئيس عون استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري والرئيس التنفيذي لشركة MultiLane فادي ضو واطّلع منهما على المشاريع الاستثمارية في مجال الهندسة البصرية والكهربائية القائمة في لبنان وعلى ما يقوم به ضو لتطوير لبنان ليصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المتقدم
0
آخر الأخبار
2026-01-23
القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها لتل أبيب والمنطقة بسبب التوتر على الساحة الإيرانية
آخر الأخبار
2026-01-23
القناة 12 الإسرائيلية: شركة الطيران الفرنسية تلغي رحلاتها لتل أبيب والمنطقة بسبب التوتر على الساحة الإيرانية
0
خبر عاجل
06:07
جابر: وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني وكان لا بد من قرار وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة
خبر عاجل
06:07
جابر: وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني وكان لا بد من قرار وحصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون ان إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة
0
آخر الأخبار
06:07
جابر: كان من الضروري أن يكون هناك خطوات لخلق توازن وما قررناه لا يغطي كل المطلوب بل جزءًا منه
آخر الأخبار
06:07
جابر: كان من الضروري أن يكون هناك خطوات لخلق توازن وما قررناه لا يغطي كل المطلوب بل جزءًا منه
آخر الأخبار
03:17
سلام من طرابلس: ترميم المباني التي أُخليت بدأ وسنتأكّد من ذلك ويهمّنا أن تعودوا إلى منازلكم
آخر الأخبار
03:17
سلام من طرابلس: ترميم المباني التي أُخليت بدأ وسنتأكّد من ذلك ويهمّنا أن تعودوا إلى منازلكم
0
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
0
أخبار لبنان
15:44
الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت
أخبار لبنان
15:44
الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
1
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
2
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
4
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
5
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
6
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
7
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
8
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
