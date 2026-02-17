امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـ LBCI: علينا الاصلاح في النظام الضريبي حيث يدفع كل شخص بحسب مدخوله

التالي

امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـ LBCI: علينا اتخاذ خطوات تنفيذية في موضوع الجباية فيجب اعادة هيكلة الادارة واصلاح النظام الضريبي وتحديد ضريبة تصاعدية موحدة وضريبة على الثروة وضبط ابواب التهريب