ظافر ناصر للـLBCI: زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب تشير إلى أن إرادة الدولة موجودة وهي قادرة على القيام بواجباتها تجاه أهل الجنوب ما يعزّز الثقة بين الدولة والناس وقد يقنع حزب الله بأن الدولة يمكن أن تكون البديل في رعاية الجنوب والحفاظ على أمنه وسيادته

