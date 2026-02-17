مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O- في مستشفى رزق للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03326877

ظافر ناصر للـLBCI: نحن لسنا مع مسار تعطيل مجلس النواب ومع أن الرئيس نبيه بري حليفنا فإننا لا نوافقه ولا غيره على تعطيل المجلس ولا يمكن أن نسيّر البلد على قاعدة “شو مناسبني بهالمرحلة”

ظافر ناصر للـLBCI: زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب تشير إلى أن إرادة الدولة موجودة وهي قادرة على القيام بواجباتها تجاه أهل الجنوب ما يعزّز الثقة بين الدولة والناس وقد يقنع حزب الله بأن الدولة يمكن أن تكون البديل في رعاية الجنوب والحفاظ على أمنه وسيادته