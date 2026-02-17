ظافر ناصر للـLBCI: نحن لسنا مع مسار تعطيل مجلس النواب ومع أن الرئيس نبيه بري حليفنا فإننا لا نوافقه ولا غيره على تعطيل المجلس ولا يمكن أن نسيّر البلد على قاعدة “شو مناسبني بهالمرحلة”

