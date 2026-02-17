إعلام رسمي نقلا عن خامنئي: الرئيس الأمريكي يقول إن جيشهم هو الأقوى في العالم، لكن أقوى جيش في العالم قد يتعرض أحيانا لصفعات تمنعه من النهوض

