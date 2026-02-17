الوكالة الوطنية للإعلام: تدافع بين المحتجين وقوة من الجيش تعمل على فتح الطريق عند جسر الرينغ

التالي

الرئيس عون استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري والرئيس التنفيذي لشركة MultiLane فادي ضو واطّلع منهما على المشاريع الاستثمارية في مجال الهندسة البصرية والكهربائية القائمة في لبنان وعلى ما يقوم به ضو لتطوير لبنان ليصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المتقدم