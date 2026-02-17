الرئيس عون استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري والرئيس التنفيذي لشركة MultiLane فادي ضو واطّلع منهما على المشاريع الاستثمارية في مجال الهندسة البصرية والكهربائية القائمة في لبنان وعلى ما يقوم به ضو لتطوير لبنان ليصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المتقدم

0min

جابر: الرئيس عون استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري والرئيس التنفيذي لشركة MultiLane فادي ضو واطّلع منهما على المشاريع الاستثمارية في مجال الهندسة البصرية والكهربائية القائمة في لبنان وعلى ما يقوم به ضو لتطوير لبنان ليصبح مركزًا عالميًا للتكنولوجيا المتقدمة من خلال توفير مسارات مهنية للشباب اللبناني الساعين لبدء حياتهم المهنية وتحقيق الهدف الأسمى المتمثّل في تصدير المنتجات لا الأشخاص من لبنان

