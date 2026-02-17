جابر: في موضوع صيرفة نطلب من الذين استفادوا منها دفع 17% وبجهد مشترك مع مصرف لبنان إحدى الشركات الدولية ستدقق في موضوع الدعم الذي حصل

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك