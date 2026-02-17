التحكم المروري: إعادة فتح السير على جسر الرينغ والحركة الى تحسن تدريجي

جابر: الضغط أكثر من إعتيادي وهل زدنا ضرائب غير هذه المرة؟ ففي الـ2025 لم نزد أي رسم

جابر: الضغط أكثر من إعتيادي وهل زدنا ضرائب غير هذه المرة؟ ففي الـ2025 لم نزد أي رسم

جابر: في موضوع صيرفة نطلب من الذين استفادوا منها دفع 17% وبجهد مشترك مع مصرف لبنان إحدى الشركات الدولية ستدقق في موضوع الدعم الذي حصل