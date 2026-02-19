معاون رئيس حزب الكتائب للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر للـ LBCI: نحن في حزب الكتائب لا نؤمن بـ "التحالف الانتخابي" فذلك يعني أن "كتلتي أهم من مستقبل البلد"

التالي

معاون رئيس حزب الكتائب للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر للـ LBCI: اليوم الكتائب والقوات اللبنانية أقرب مما كنا عليه قبل أربع سنوات فلم نكن ملتقيين ببعض النقاط لكننا الآن داعمون للعهد نفسه ومن الطبيعي أن نكون متحالفين