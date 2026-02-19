قوى الأمن: توقيف سارق شقّتَيْن في عرمون

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه بتاريخ 8-2-2026، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه بعد قدوم مجهول على الدخول إلى شقتَّين في البناء عينه في محلة عرمون، وسرق من داخل الأولى مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، كابلات نحاسية، ومكيّفًا، وأدوات صحية، وقارورتَي غاز وخلاطات وساعات يد، قُدِّرَت قيمتها بنحو ألفَي دولار، ومن داخل الثانية مبلغ 5 آلاف دولار أميركي، وفرّ إلى جهةٍ مجهولة.



وأوضحت أنه بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت الشعبة في خلال ساعات إلى تحديد هويّته، وهو المدعو:



ع. ح. ب (مواليد عام 1984، سوري)



وأكدت أنه بالتاريخ ذاته، وبأقل من 24 ساعة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة عرمون، وضبطت بحوزته مبلغًا ماليًّا، مستندات شخصية، وهاتفًا خلويًّا.



وذكرت أن المقتضى القانوني أجري في حقّه، وتم تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء.