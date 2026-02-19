النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"

التالي

سيرج داغر للـ LBCI: مطلبنا ألا يبقى أي جندي إسرائيلي في أراضينا وألا تحصل أي خروقات إسرائيلية للبنان والدولة اللبنانية مسؤولة عن تحقيق ذلك ولكن بالمقابل على حزب الله تسليم سلاحه للدولة