سيرج داغر للـ LBCI: مطلبنا ألا يبقى أي جندي إسرائيلي في أراضينا وألا تحصل أي خروقات إسرائيلية للبنان والدولة اللبنانية مسؤولة عن تحقيق ذلك ولكن بالمقابل على حزب الله تسليم سلاحه للدولة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك