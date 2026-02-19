الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سيرج داغر للـ LBCI: مطلبنا ألا يبقى أي جندي إسرائيلي في أراضينا وألا تحصل أي خروقات إسرائيلية للبنان والدولة اللبنانية مسؤولة عن تحقيق ذلك ولكن بالمقابل على حزب الله تسليم سلاحه للدولة
آخر الأخبار
2026-02-19 | 04:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سيرج داغر للـ LBCI: مطلبنا ألا يبقى أي جندي إسرائيلي في أراضينا وألا تحصل أي خروقات إسرائيلية للبنان والدولة اللبنانية مسؤولة عن تحقيق ذلك ولكن بالمقابل على حزب الله تسليم سلاحه للدولة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
LBCI:
مطلبنا
إسرائيلي
أراضينا
خروقات
إسرائيلية
للبنان
والدولة
اللبنانية
مسؤولة
تحقيق
بالمقابل
تسليم
سلاحه
للدولة
التالي
الوكالة الوطنية للإعلام: درون اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على حي المسارب - جنوب بلدة العديسة
النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
فنّ
08:00
من استوديو التسجيل... ألين خلف تشوّق الجمهور لجديدها
فنّ
08:00
من استوديو التسجيل... ألين خلف تشوّق الجمهور لجديدها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:56
بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات
0
أخبار دولية
07:49
الملك تشارلز يعتبر أن "العدالة يجب أن تأخذ مجراها" على خلفية توقيف شقيقه أندرو
أخبار دولية
07:49
الملك تشارلز يعتبر أن "العدالة يجب أن تأخذ مجراها" على خلفية توقيف شقيقه أندرو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:00
من استوديو التسجيل... ألين خلف تشوّق الجمهور لجديدها
فنّ
08:00
من استوديو التسجيل... ألين خلف تشوّق الجمهور لجديدها
0
أخبار لبنان
07:00
رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت
أخبار لبنان
07:00
رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت
0
آخر الأخبار
06:13
قائد الجيش يصل الى عين التينة للقاء الرئيس بري
آخر الأخبار
06:13
قائد الجيش يصل الى عين التينة للقاء الرئيس بري
0
آخر الأخبار
06:07
وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
آخر الأخبار
06:07
وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
05:08
زوكربيرغ في مواجهة القضاء: انتقادات حادة واعترافات بشأن سلامة الأطفال على إنستغرام
منوعات
05:08
زوكربيرغ في مواجهة القضاء: انتقادات حادة واعترافات بشأن سلامة الأطفال على إنستغرام
0
أخبار دولية
04:59
رئيس الوزراء البولندي يدعو مواطنيه إلى مغادرة إيران فورا
أخبار دولية
04:59
رئيس الوزراء البولندي يدعو مواطنيه إلى مغادرة إيران فورا
0
آخر الأخبار
05:24
الوكالة الوطنية للإعلام: قوة من الجيش الاسرائيلي توغلت فجر اليوم إلى الاطراف الجنوبية لبلدة يارون - قضاء بنت جبيل وعمدت الى تفخيخ احد المنازل في المنطقة ونسفه وتدميره بالكامل
آخر الأخبار
05:24
الوكالة الوطنية للإعلام: قوة من الجيش الاسرائيلي توغلت فجر اليوم إلى الاطراف الجنوبية لبلدة يارون - قضاء بنت جبيل وعمدت الى تفخيخ احد المنازل في المنطقة ونسفه وتدميره بالكامل
0
منوعات
05:35
"كنت ساذجا وغبيا وسهل الانقياد"... المالك السابق لـ"فيكتوريا سيكريت" أمام لجنة في الكونغرس: إبستين خدعني
منوعات
05:35
"كنت ساذجا وغبيا وسهل الانقياد"... المالك السابق لـ"فيكتوريا سيكريت" أمام لجنة في الكونغرس: إبستين خدعني
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:56
بري يلتقي السفير السعودي وقائد الجيش... التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إسرائيل تستعد للتصعيد… إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
07:00
رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت
أخبار لبنان
07:00
رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت
0
أخبار لبنان
06:32
افرام يضع الحكومة أمام ستة أسئلة دستوريّة حول الاستحقاق الانتخابيّ
أخبار لبنان
06:32
افرام يضع الحكومة أمام ستة أسئلة دستوريّة حول الاستحقاق الانتخابيّ
0
أخبار لبنان
06:19
الوزير الحجار أطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028 لتعزيز الأمن والديموقراطية والإدارة المحلية
أخبار لبنان
06:19
الوزير الحجار أطلق الخطة الاستراتيجية للوزارة 2025-2028 لتعزيز الأمن والديموقراطية والإدارة المحلية
0
آخر الأخبار
06:07
وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
آخر الأخبار
06:07
وصول وزير الدفاع ميشال منسى ممثلا رئيس الجمهورية للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
0
آخر الأخبار
05:48
وصول الرئيس وليد جنبلاط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
آخر الأخبار
05:48
وصول الرئيس وليد جنبلاط مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي للمشاركة بتشييع الوزير السابق محسن دلول (فيديو)
0
آخر الأخبار
04:24
النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"
آخر الأخبار
04:24
النائب نعمة افرام: نحن جاهزون للانتخابات بأي شكل وبأي قانون ولكن التأخر في هذا الموضوع يؤكد أنه حان وقت تطوير النظام وتطبيق "الطائف"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
2
حال الطقس
01:06
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة
حال الطقس
01:06
عودة الاستقرار بعد الظهر... وارتفاع درجات الحرارة
3
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
خبر عاجل
05:43
بي.بي.سي: اعتقال آندرو شقيق ملك بريطانيا
4
خبر عاجل
10:29
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
10:29
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
5
اسرار
23:47
أسرار الصحف 19-02-2026
اسرار
23:47
أسرار الصحف 19-02-2026
6
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
7
آخر الأخبار
11:44
تابعوا الحلقة الاولى من برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا الليلة الساعة ٨:٣٠ مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI
آخر الأخبار
11:44
تابعوا الحلقة الاولى من برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا الليلة الساعة ٨:٣٠ مساء مباشرة عبر شاشة الـLBCI
8
أمن وقضاء
02:29
حادث داخل معمل في الفنار يؤدي إلى انهيار أجزاء منه
أمن وقضاء
02:29
حادث داخل معمل في الفنار يؤدي إلى انهيار أجزاء منه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More