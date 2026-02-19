الوكالة الوطنية للإعلام: درون اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على حي المسارب - جنوب بلدة العديسة

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة من الجيش الاسرائيلي توغلت فجر اليوم إلى الاطراف الجنوبية لبلدة يارون - قضاء بنت جبيل وعمدت الى تفخيخ احد المنازل في المنطقة ونسفه وتدميره بالكامل

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة من الجيش الاسرائيلي توغلت فجر اليوم إلى الاطراف الجنوبية لبلدة يارون - قضاء بنت جبيل وعمدت الى تفخيخ احد المنازل في المنطقة ونسفه وتدميره بالكامل

سيرج داغر للـ LBCI: مطلبنا ألا يبقى أي جندي إسرائيلي في أراضينا وألا تحصل أي خروقات إسرائيلية للبنان والدولة اللبنانية مسؤولة عن تحقيق ذلك ولكن بالمقابل على حزب الله تسليم سلاحه للدولة