قائد الجيش يصل الى عين التينة للقاء الرئيس بري

2026-02-19 | 06:13
قائد الجيش يصل الى عين التينة للقاء الرئيس بري
قائد الجيش يصل الى عين التينة للقاء الرئيس بري

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الجيش

التينة

للقاء

الرئيس

